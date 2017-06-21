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  3. 21 Haziran 2017 15:15

Kilitli bisikleti 10 saniyede çaldı

Tokat'ta doğalgaz borusuna kilitlenmiş bisikleti 10 saniye içerisinde alarak götüren hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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