Anasayfa Video Galeriler Gündem Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 01:25 Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kilometrelerce geri geri giden otomobil, trafiği tehlikeye soktu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66662bd519158a884e08fef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı TİGEM arazisinde büyük yangın Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...