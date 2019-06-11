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  3. 11 Haziran 2019 07:29

Kilometrelerce kovaladığı motosikletli çocuklara çarptı

Denizli’de bir otomobil sürücüsünün 4 kilometre boyunca kovalayıp kasıtlı olarak çarptığı iddia edilen motosikletli 2 çocuk yaralandı. Kovalamaca anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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