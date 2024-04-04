Anasayfa Video Galeriler Gündem Kilosu 17 lira... Türkiye'de ilk patates hasadı o ilimizde başladı Kilosu 17 lira... Türkiye'de ilk patates hasadı o ilimizde başladı 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 13:35 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 13:35 Türkiye'nin en erkenci patates hasadı Adana'da başladı. Kamyonlara yüklenerek ülkenin dört bir yanına gönderilen patates, kilosu 17 liradan satılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e8287ad305cd6f9046263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı 4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet 150 TL'den başlayıp, 1600 TL'ye kadar çıkıyor: Bayram öncesi biletler kapış kapış satıldı Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi 46 yıllık muhtar dede seçimleri kaybetii Oy pusulaları çöpe atılmıştı... Seçimler yenileniyor Antalya'nın saklı cennetinde halk plajına mahkeme ''dur'' dedi Hastane odasında kan donduran cinayet