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  4. Kilosu 17 lira... Türkiye'de ilk patates hasadı o ilimizde başladı

Kilosu 17 lira... Türkiye'de ilk patates hasadı o ilimizde başladı

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Türkiye'nin en erkenci patates hasadı Adana'da başladı. Kamyonlara yüklenerek ülkenin dört bir yanına gönderilen patates, kilosu 17 liradan satılıyor.

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