Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı

Bitlis'in dağlarında üretilen ve soğuk havalarda açılan kara kovan balları hasat edilmeye başlandı. Kilosu 2 bin TL'den alıcı bulan kara kovan balı, en kaliteli bal türlerinden biri olarak biliniyor.

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