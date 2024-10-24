Anasayfa Video Galeriler Gündem Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 14:40 Bitlis'in dağlarında üretilen ve soğuk havalarda açılan kara kovan balları hasat edilmeye başlandı. Kilosu 2 bin TL'den alıcı bulan kara kovan balı, en kaliteli bal türlerinden biri olarak biliniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671a324ad40605c7ef03d7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi'' Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi İstanbul'da metrobüste yangın çıktı Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı