Anasayfa Video Galeriler Gündem Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor 18 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 11:20 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:20 Mersin'in Erdemli ilçesinde kiraz hasadı başladı. 40 liraya alıcı bulan kiraz, iç piyasanın yanı sıra Norveç, Almanya ve Rusya'ya da ihraç ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6465dfd506fb465cfd5e71f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi Karavancılara kötü haber! Yasak geliyor Balıkesir sular altında! Sağanak sele dönüştü Vatandaş İmamoğlu’na sarılarak ağladı Bakan Soylu'dan Türkiye'deki Suriyeliler için dikkat çeken açıklama Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü Ankara'da aile içi dehşet: Kız kardeşini öldürdü!