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  4. Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor

Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor

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Mersin'in Erdemli ilçesinde kiraz hasadı başladı. 40 liraya alıcı bulan kiraz, iç piyasanın yanı sıra Norveç, Almanya ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

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