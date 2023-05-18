Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde kiraz hasadı başladı. 40 liraya alıcı bulan kiraz, iç piyasanın yanı sıra Norveç, Almanya ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

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