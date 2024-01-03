Anasayfa Video Galeriler Gündem Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 17:15 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 17:15 Isparta'da bir girişimci, köyüne kurduğu 600 metrekarelik serada tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor. İstiridye mantarı 70-80 TL'den alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65956c170d1818e78307c233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İran'da peş peşe patlama: Çok sayıda ölü var Site otoparkına şok baskın! İçerideki manzara mide bulandırdı İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık yöntemi İstanbul mu, üstü açık mezarlık mı siz karar verin 68 yaşında 14'üncü üniversitesini bitirdi, hedefi yerel seçimler oldu! Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar Türkiye'deki ''kartpostallık'' sisin içinden radyasyon çıktı! Kış turizminin başkentinde 2024 yılının ilk karı