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  4. Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor

Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor

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Isparta'da bir girişimci, köyüne kurduğu 600 metrekarelik serada tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor. İstiridye mantarı 70-80 TL'den alıcı buluyor.

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