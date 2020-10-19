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  3. 19 Ekim 2020 13:15

Kilosu 800 lira! Zorlu fıstık hasadı başladı

Marketlerde kilosu 800 liraya satılan çam fıstıklarının hasadı başladı. Tanesi 2 liraya alınan fıstıkları toplamak için köylüler onlarca metre yüksekte ölümle dans edip hasat yapıyor.

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