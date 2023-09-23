Anasayfa Video Galeriler Gündem Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 15:40 Eylül ayının sonlarına yaklaşırken Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterirken, parklar ve caddeler sıcak hava nedeniyle boş kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650edcc3ad987233197825f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar MEB açıkladı; sınıf geçme kuralı değişiyor Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi