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  4. Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi

Eylül ayının sonlarına yaklaşırken Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterirken, parklar ve caddeler sıcak hava nedeniyle boş kaldı.

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