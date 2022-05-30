Anasayfa Video Galeriler Gündem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 16:40 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ssunucu Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki bir soruda takılan yarışmacı, soruyu joker ile yanıtlayabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6294c946ede57c01337c3da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! Otomobilinden bıçakla inip, baba ve oğluna dehşeti yaşattı Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı 6 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da dehşet! Adım adım takip edip 2 kadına kabusu yaşattılar MHP'li belediye ''Rio kızları''nı Türkiye'ye getirdi ortalık karıştı Rize'nin Afrikalıları Rize'ye geri döndü Haydarpaşa Garı kazılarında heyecanlandıran keşif Toplu taşımada yasaksız ilk gün! Maskeye veda edemeyenler de var