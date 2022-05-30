Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ssunucu Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki bir soruda takılan yarışmacı, soruyu joker ile yanıtlayabildi.

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