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Kim Milyoner Olmak İster'de eczacıları ayağa kaldıran soru

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan bir soru eczacıların tepkisine neden oldu.

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