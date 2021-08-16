Kim Milyoner Olmak İster'de eczacıları ayağa kaldıran soru

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan bir soru eczacıların tepkisine neden oldu.

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