Anasayfa Video Galeriler Gündem Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 14:20 Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sude Kılıçkaya, elenince verdiği tepkiyle sosyal meyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e1999b3c32d56f9a5dff07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade Galatasaray'da, Emre Akbaba'dan 2 yıllık imza! Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı İYİ Parti'den Suriyelilere yeşil ışık: "Kalacak Suriyelilere entegrasyon lazım'' Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada Ankara'da dev hortum panik yarattı