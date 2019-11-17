  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Kasım 2019 11:10

Kim Milyoner Olmak İster'de Ezel sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitleyen Ezel dizisiyle ilgili soru damgasını vurdu.

Video Galeri
Bayrak skandalına KKTC Başbakanı'ndan sert tepki
Bayrak skandalına KKTC Başbakanı'ndan sert tepki
Video Galeri
HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa attı
HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa attı
Video Galeri
Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler
Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler
Video Galeri
Küçükçekmece'de fabrikada korkutan yangın
Küçükçekmece'de fabrikada korkutan yangın
Video Galeri
''Gazetelerin yöneticileri manşetlerini önce bana gönderiyordu''
''Gazetelerin yöneticileri manşetlerini önce bana gönderiyordu''
Video Galeri
Bu da muhafazakar sosyetenin bebek mevlidi
Bu da muhafazakar sosyetenin bebek mevlidi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM