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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Bilemediği soru Oktay Kaynarca'yı kızdırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Bilemediği soru Oktay Kaynarca'yı kızdırdı

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Kim Milyoner Olmak İster programında '' 'Sen olasan gülüstan' hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir?'' sorusunda seyirci jokerini kullanan yarışmacı, Oktay Kaynarca'yı kızdırdı.

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