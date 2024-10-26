Anasayfa Video Galeriler Gündem Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Bilemediği soru Oktay Kaynarca'yı kızdırdı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Bilemediği soru Oktay Kaynarca'yı kızdırdı 26 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 14:51 Güncelleme: 26 Ekim 2024 Cumartesi 14:51 Kim Milyoner Olmak İster programında '' 'Sen olasan gülüstan' hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir?'' sorusunda seyirci jokerini kullanan yarışmacı, Oktay Kaynarca'yı kızdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671cd7ab8bca4aabf00c4113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'nın göbeğinde top mermisi bulundu Kilosu 500 bin TL: Hasat için ilçeye akın ettiler; otellerde yer kalmadı İstanbul Beyoğlu'nda geçen yıl ekim ayında polis ekiplerine silah çeken şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 61 kilogram marihuana ele geçirildi. Ameliyat olan Okan Buruk'tan güzel haber AVM'de kadınları taciz eden sapık kamerada Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bir darbe daha İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi: 10 bin TL pazar desteği Gözü dönen sürücü 2 kişiyi böyle ezmeye çalıştı Dünyanın en güzel köyü: Asırlardır el değmeyen Birgi'ye giden hayran kalıyor