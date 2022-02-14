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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster programında Hasan Rıza Günay isimli yarışmacı ''Genellikle hangisi bilenir?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi.

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