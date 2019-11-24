  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Kasım 2019 12:00

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran soru

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında duygusal anlar yaşandı. İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz'in okuduğu şiirle ilgili sesli soruyu duyunca çok etkilendi.

Video Galeri
İstanbul'da vahşet ! Uyuyan kocasını baltayla öldürdü
İstanbul'da vahşet ! Uyuyan kocasını baltayla öldürdü
Video Galeri
İngiliz ajanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İngiliz ajanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Aykut Erdoğdu evini balyozla böyle yıktı
Aykut Erdoğdu evini balyozla böyle yıktı
Video Galeri
İstanbul'da dehşet anları kamerada!
İstanbul'da dehşet anları kamerada!
Video Galeri
Sevgilisi tarafından katledilen Güleda'nın son görüntüleri
Sevgilisi tarafından katledilen Güleda'nın son görüntüleri
Video Galeri
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM