  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Kasım 2018 08:31

Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusu olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde çıkan matematik sorusu yarışmacıyı yanılttı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Video Galeri
FETÖ’den ihraç edilen polislere operasyon: 29 gözaltı
FETÖ’den ihraç edilen polislere operasyon: 29 gözaltı
Video Galeri
10 bin yeni bekçi alınacak
10 bin yeni bekçi alınacak
Video Galeri
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Video Galeri
İsrail savaş uçakları televizyon kanalına saldırdı
İsrail savaş uçakları televizyon kanalına saldırdı
Video Galeri
Eski eş cinayetinde şok ses kaydı
Eski eş cinayetinde şok ses kaydı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM