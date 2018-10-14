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  3. 14 Ekim 2018 17:19

Kim Milyoner Olmak İster'de ''pes'' dedirten olay

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacının telefon jokeri kullanarak aradığı Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli kişinin bilemediği soru şaşırttı.

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