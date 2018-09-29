SON DAKİKA
''CEP''TE ARAMA VE SMS ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLDÜ !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Eylül 2018 11:50

Kim Milyoner Olmak İster'de Rock N Roll’cu teyze rüzgarı

Eskilerin rock n roll'cu teyzesi, Kim Milyoner Olmak İster'deki soruya verdiği cevap ile sosyal medyada gündem oldu.

Bilgin Pro
Video Galeri
Kapadokya’da “Gençlik için çal” klibi çektiler
Kapadokya’da “Gençlik için çal” klibi çektiler
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Kağıthane’de cinayet anı kamerada
Kağıthane’de cinayet anı kamerada
Video Galeri
Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler
Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler
Video Galeri
Direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Video Galeri
İstiklal Marşı çalmayınca milli sporcular bunu yaptı
İstiklal Marşı çalmayınca milli sporcular bunu yaptı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM