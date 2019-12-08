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  3. 08 Aralık 2019 16:10

Kim Milyoner Olmak İster'de Sinem Kobal sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya eşi Sinem Kobal ile ilgili bir soru yönetildi. İmirzalıoğlu, sorunun ardından eşine selam göndermeyi ihmal etmedi.

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