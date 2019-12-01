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  3. 01 Aralık 2019 11:00

''Kim Milyoner Olmak İster''de tepki çeken yarışmacı !

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu ile yarışmacı arasında geçen diyalog tepki çekti.

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