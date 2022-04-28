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  4. ''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler

''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler

Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi, pide almak için girdiği fırında 3 genç tarafından saldırıya uğradı. Yaşlı adam, ameliyat edildi.

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