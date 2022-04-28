Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler ''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 12:15 Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi, pide almak için girdiği fırında 3 genç tarafından saldırıya uğradı. Yaşlı adam, ameliyat edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626a5b40d2d79366296ad5bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında İstanbul'da yine pitbull dehşeti! Genç kadın canını hiçe sayıp pitbullu böyle durdurdu Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale AK Partili belediye başkanının depremzedeye verdiği yanıt tepki çekti İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı Korkunç kaza! Kamyonun damperine ok gibi saplandı AK Partili vekil, doların 1 gecede 18 TL'ye çıktığını unutunca... İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı Ersan Şen ile Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi