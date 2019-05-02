"Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa 28 Şubat dönemi kafasıdır"
02 Mayıs 2019 17:20
"Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa 28 Şubat dönemi kafasıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hangi kökenden gelirsek gelelim, hangi kesime mensup olursak olalım, hangi siyasi görüşlere sahip olursak olalım, Türkiye ortak paydasının sembolü olan Rabia’mızı en üstte tutmamız gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve işçilerin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da trafik...