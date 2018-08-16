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  3. 16 Ağustos 2018 13:15

’Kimsenin hayatını riske atamam’ deyip aracı sağa çekti

Antalya’da direksiyon başında fenalaşan toplu taşıma aracı şoförü, "Kendimi iyi hissetmiyorum, kimsenin hayatını riske atamam" deyip otobüsü sağa çekti. Şahsın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Döşemealtı hattı üzerinde yaşandı.Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu ulaşım aracında şoför olarak...

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