"Kimseyle ekonomik savaştan yana değiliz, fakat..."
15 Ağustos 2018 14:00
"Kimseyle ekonomik savaştan yana değiliz, fakat..."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye hiç kimseyle ekonomik savaştan yana değildir. Fakat kendine yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda da kurumları, devleti, milleti, iş çevreleri ile bu saldırıları püskürtmek için gereken tüm adımları atacaktır" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sözcü İbrahim...