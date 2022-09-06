Anasayfa Video Galeriler Gündem Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti 06 Eylül 2022 Salı Saat: 15:05 Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6317377d4c0efe3ce9018953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe eski Başkanı ünlü holding patronundan çalışanlara tokat Bülent Ersoy derin dekoltesinin kurbanı oldu Tek isteği icradan ucuza ev almaktı, dolandırıcıların oyununa geldi Türkiye'nin en ilginç doktoru... Gündüz şehir hastanesinde, akşam ise... Erdoğan'dan AB'ye rest, Putin'e destek: ''Avrupa aslında ektiğini biçiyor'' İBB'den kadın istihdamına bir büyük destek daha Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı Esenyurt'ta dehşet! Cansız bedeni orada bulundu Kılık değiştirdi ama kaçamadı! PKK'lı kadın terörist İstanbul'da böyle yakalandı