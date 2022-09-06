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  4. Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

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