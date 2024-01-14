Anasayfa Video Galeriler Gündem Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 13:55 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 13:55 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada kimyasal sızıntı nedeniyle gökyüzü turuncu dumanla kaplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a3bdb22680ee0686050623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosikletli infaz kamerada İstanbul'da torbacı kaçtı, polis kovaladı Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira Sosyal medya fenomenine ceza üstüne ceza: 1 milyon TL'yi buldu Şehit haberlerinin ardından CNN Türk canlı yayınında skandal! 20 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da 4 dakikada akılalmaz hırsızlık 2 kız kardeşin korkunç sonu... Birliklte can verdiler