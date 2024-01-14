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  4. Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü

Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada kimyasal sızıntı nedeniyle gökyüzü turuncu dumanla kaplandı.

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