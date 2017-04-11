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  3. 11 Nisan 2017 20:20

Kimyasal tüpler patladı: 4 işçi zehirlendi

Kocaeli’nde bir atık bertaraf tesisinde bulunan kimyasal içerikli tüpler patladı. Olayda 4 işçi gazdan etkilendi.

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Atatürk Havalimanı etrafında drone alarmı
Atatürk Havalimanı etrafında drone alarmı
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Yurtdışı oyları Ankaraya getiriliyor
Yurtdışı oyları Ankaraya getiriliyor
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Selçuk Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Selçuk Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
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Gaziantepte çatışma çıktı
Gaziantepte çatışma çıktı
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Cizrede kedi kurtarma operasyonu
Cizrede kedi kurtarma operasyonu
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87 yaşında ama hâlâ aile bütçesine katkı sağlıyor
87 yaşında ama hâlâ aile bütçesine katkı sağlıyor