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  3. 21 Eylül 2019 13:25

Kına gecesinde dehşet! Gelin yakınları damadı öldürdü!

Gaziantep'te genç çiftin en mutlu günleri kana bulandı. Çiftin kına gecesini basan gelin yakınları damadı öldürdü, damadın annesi de ağır yaralandı.

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