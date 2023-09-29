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  4. Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü

Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü

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İstanbul Esenyurt'ta kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında ''halay başı olma'' nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

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