Anasayfa Video Galeriler Gündem Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:20 Güncelleme: 29 Eylül 2023 Cuma 11:20 İstanbul Esenyurt'ta kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında ''halay başı olma'' nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651688d496fd9d46b21f9a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı Hem suçlu hem saygısız! Taksiciden polise şoke eden sözler Depremzede ''evimizden geriye bu kaldı'' dedi... İktidara yakın isim Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim planını açıkladı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba böyle imha edildi İstanbul'da sağanak! Yollar göle döndü İnşaat alanında çıkan hortum kamerada İstanbul'da bir kadın yağmur sularıyla böyle sürüklendi Yeni FETÖ operasyonu: 52 gözaltı