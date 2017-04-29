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  3. 29 Nisan 2017 19:50

Kına gecesine giden gelin kaza yaptı

Kayseri’de meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan otomobilde bulunan ve kına gecesine giden gelin yaralandı.

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Çorumda köy yangını
Çorumda köy yangını
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Trenle tarihe nostaljik yolculuk
Trenle tarihe nostaljik yolculuk
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Samsundaki caminin çökme anı kamerada
Video Galeri
Samsunda cami inşaatı çöktü
Samsunda cami inşaatı çöktü
Video Galeri
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Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Video Galeri
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Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor