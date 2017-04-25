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  3. 25 Nisan 2017 09:50

Kınalı kuzular dedelerinin izinde!

Çanakkale Savaşları'nın 102. yıl dönümünde Kocadere mevkiinde kamp kuran binlerce izci, o günleri yeniden yaşadı. Sabah top sesleriyle uyanan izciler, çorba içip, saçlarına kına yaktıktan sonra Conkbayırı’na doğru yola çıktı.

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