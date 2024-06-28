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Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı

Kınalıada'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.

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