Anasayfa Video Galeriler Gündem Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 13:51 Kınalıada'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667e95b91aa4c82f8f024ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz'' Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı 3 yaşındaki çocuğa yanlış teşhisle 2,5 yıl kemoterapi verdiler Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Havuzda kimyasal madde felaketi: Islağa basan yandı Turiste farklı fiyatın yeni mekanı şimdi de İstanbul Boğazı oldu 6 suç örgütü daha çökertildi: 75 gözaltı Vantilatör hırsızı kendisini sosyal medyada görünce pişman oldu