  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Ocak 2021 09:45

Kira öder gibi ev sahibi olma hayallerinin sonu bu oldu!

Türkiye ekonomik sıkıntılar artarken bu konu rakamlara da yansımaya başladı. Binlerce ipotekli gayrimenkulün vatandaşın borçlarını ödeyemediği için bankalara geçtiği ortaya çıktı.

Video Galeri
Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi
Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi
Video Galeri
Dudak uçuklatan vurgun! Jigolo şebekesi çökertildier
Dudak uçuklatan vurgun! Jigolo şebekesi çökertildier
Video Galeri
Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu, yardımı geri çevirdi
Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu, yardımı geri çevirdi
Video Galeri
Erdoğan'dan yeniden faiz çıkışı: Yüksek faizle bir yere varamayız
Erdoğan'dan yeniden faiz çıkışı: Yüksek faizle bir yere varamayız
Video Galeri
Davutoğlu: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz
Davutoğlu: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz
Video Galeri
Koronavirüs aşısı olan Erdoğan'da yan etki görüldü mü ?
Koronavirüs aşısı olan Erdoğan'da yan etki görüldü mü ?
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM