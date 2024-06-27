Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti

Adana'da sokakta bulduğu kedileri toplayarak evinde tedavi ettiği için ev sahibi tarafından tahliye davası kiracı mahkeme kararıyla terk ettiği evde onlarca kedi ölüsü bıraktı...

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