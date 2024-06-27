Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 13:56 Adana'da sokakta bulduğu kedileri toplayarak evinde tedavi ettiği için ev sahibi tarafından tahliye davası kiracı mahkeme kararıyla terk ettiği evde onlarca kedi ölüsü bıraktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d45647e633660d70f3673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü Yönetmen devam dedi; ünlü şarkıcı kamera önünde nöbet geçirdi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı Alternatif olsun diye başladılar, şimdi yüzlerce aileye gelir kapısı oldu İstanbul'da bir kadın otelde tecavüze uğradığını iddia etti; gerçek sonra ortaya çıktı MSB'den Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması TESLA ile ölümden dönen Türk avukat dava açıyor Mansur Yavaş’tan galibiyet golü sevinci