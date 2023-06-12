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Kiracı olduğu evden eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

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Eskişehir’de kiracı olduğu evden eşyaları ile birlikte sokağa atılan bir kadın, ev sahibinin ‘Kızım gelecek’ diyerek boşalttırdığı daireye başka kiracı aradığını iddia etti.

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