Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiracı olduğu evden eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı Kiracı olduğu evden eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 12 Haziran 2023 Pazartesi 12:50 Eskişehir’de kiracı olduğu evden eşyaları ile birlikte sokağa atılan bir kadın, ev sahibinin ‘Kızım gelecek’ diyerek boşalttırdığı daireye başka kiracı aradığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6486ea5f740ce25e0b676f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Padişahların meyvesi görücüye çıktı Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti 2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu Markette yaşlı kadının ilginç anlarında hayat 1 dakikalığına güzelleşti... Ünlü çift düğüne çöp poşetiyle gelip, gelin ve damadı paraya boğdu Nesli tehlike altındaki ''Benekli Semender'' ortaya çıktı Korkunç kaza! Kazaya karışan araba yok oldu! İstanbul'da korku dolu anlar! İnşaat sırasında yol çöktü! Çay bardağına sığmıyor! Kilosu 200 lira olan dev kirazların hasadına başlandı