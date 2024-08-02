Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 11:17 Burdur'un Bucak ilçesinde kiracı, daha önce tartışma yaşadığı mülk sahibini attığı kafa darbesiyle bayılttı. Mülk sahibinin kendinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ac95fc8df659ceba010f77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti 23 ilde dev operasyon: Şüpheliler ''siberağa'' takıldı Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Hizbullah İsrail'e roket yağdırdı: Gece gündüze döndü ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor''