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Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa

Burdur'un Bucak ilçesinde kiracı, daha önce tartışma yaşadığı mülk sahibini attığı kafa darbesiyle bayılttı. Mülk sahibinin kendinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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