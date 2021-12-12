Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiracısına balkondan kurşun yağdırdı Kiracısına balkondan kurşun yağdırdı 12 Aralık 2021 Pazar Saat: 21:02 Bursa'da bir ev sahibi ile kiracısı arasındaki "dükkanımdan çık" tartışmasında kan aktı. Elinde silahla balkona çıkan ev sahibi kiracısına kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b639453e3168041b152e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marketlere şimdi de ''gizli stokçuluk'' suçlaması! Bu ürünlerin satışına kota geldi İstanbul'da Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi Akit TV canlı yayınında Ümit Özdağ'dan bomba hareket Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında öğrendi İstanbul sahilinde yine aynı manzara! ''Kırmızı'' örtü her yeri sardı İşte ekonomideki ''toz pembe bulutları'' dağıtan video! Kapıda asılı bayat ekmekler oyunu bozdu Erdoğan: ''Sosyal medya demokrasi için ana tehdit'' Esnaf Türkçe yazıları kaldırdı, Bulgarca yazıları astı Gözaltında mı, ev hapsinde mi derken... İsmail Saymaz, Sedat Peker ile ilgili son bilgiyi paylaştı