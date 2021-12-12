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Kiracısına balkondan kurşun yağdırdı

Bursa'da bir ev sahibi ile kiracısı arasındaki "dükkanımdan çık" tartışmasında kan aktı. Elinde silahla balkona çıkan ev sahibi kiracısına kurşun yağdırdı.

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