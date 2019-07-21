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  3. 21 Temmuz 2019 12:30

Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi brandada yaşıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çökme tehlikesi bulunan evleri yıkılan ve kira bedeli sunulan aile, kiralık yer bulamadıkları gerekçesiyle çadırda yaşamaya başladı. İlçenin Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden 8 nüfuslu Kayhan ailesinin yaşadığı ağır hasarlı ev için Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yıkım emri verildi. Aileye de kira desteği sunuldu. İddiaya...

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