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  3. 13 Kasım 2019 10:00

Kıran-6 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'nın doğu ve güneydoğu illerimizdeki yapılanmalarına yönelik olarak Kıran - 6 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

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