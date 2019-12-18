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TÜRK SİNEMASININ ÖNEMLİ İSMİ HAYATINI KAYBETTİ
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  3. 18 Aralık 2019 11:30

''Kıran-8 Sehi Ormanları'' operasyonu başladı !

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla “Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

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