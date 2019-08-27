‘Kıran Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
27 Ağustos 2019 16:10
‘Kıran Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van’ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri, ‘Kıran operasyonu’ kapsamında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ile yaşam malzemeleri imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü tarafından...