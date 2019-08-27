  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Ağustos 2019 16:10

‘Kıran Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri, ‘Kıran operasyonu’ kapsamında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ile yaşam malzemeleri imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü tarafından...

Video Galeri
Yolcu uçağında yangın paniği
Yolcu uçağında yangın paniği
Video Galeri
İstanbul'da şoke eden olay! Kulağından çıkanlara doktor bile inanamadı
İstanbul'da şoke eden olay! Kulağından çıkanlara doktor bile inanamadı
Video Galeri
Galata Köprüsü’nde seyyar satıcılar zabıtaya sopayla saldırdı
Galata Köprüsü’nde seyyar satıcılar zabıtaya sopayla saldırdı
Video Galeri
Konya'da vahşet! Kocası başındaki eşarpla boğarak öldürdü
Konya'da vahşet! Kocası başındaki eşarpla boğarak öldürdü
Video Galeri
Kız çocuğunu taciz eden sapığa öldüresiye dayak
Kız çocuğunu taciz eden sapığa öldüresiye dayak
Video Galeri
Köprü yıkıldı, araçlar sürüklendi... Felaket gün ağarınca ortaya çıktı
Köprü yıkıldı, araçlar sürüklendi... Felaket gün ağarınca ortaya çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM