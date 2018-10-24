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  3. 24 Ekim 2018 10:01

Kirayı alamayan ev sahibi çılgına döndü

Sakarya'da kirayı alamadığını öne süren ev sahibi öfkesini kendi evinden çıkardı.

Bilgin Pro
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