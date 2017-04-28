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  3. 28 Nisan 2017 18:50

Kırgız Türkleri beşinci şehidini ebediyete uğurladı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Güvenlik Korucusu Kırgız Türkü Nazım Taşkent'in cenazesi mahallesinde tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

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