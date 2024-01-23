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Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem

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Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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