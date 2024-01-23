Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem 23 Ocak 2024 Salı Saat: 07:20 Güncelleme: 23 Ocak 2024 Salı 07:20 Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65af3e94bdb27312560405e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti Ünlü iş kadınına gece kulübünde saldırı anı kamerada Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü Kartel üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'un konvoyu: Çakarlı araçlar say say bitmedi! Camide Kur'an-ı Kerim'e ayak basma skandalı Göçmen kaçakçıları ve sahte içki üretenlere operasyon