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Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı

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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapatıldı.

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