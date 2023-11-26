Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 19:20 Güncelleme: 26 Kasım 2023 Pazar 19:20 Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6563705bb2fef7a8910b19c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEVA Partisi'nde deprem! 800 kişi AK Parti'ye geçti Erdoğan'dan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi çıkışı Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı Ankara'da yine komşu katliamı: Çok sayıda ölü var Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü Kocaeli'de fırtına 7 balıkçı teknesini batırdı İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti