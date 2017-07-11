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  3. 11 Temmuz 2017 23:15

Kırıkkalede tarla kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde tarla sınırı sebebiyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi av tüfeği ile vurularak öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

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Ablasını darp eden kişiyi bıçaklayarak böyle öldürdü
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Kütahyada kadın cinayeti
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