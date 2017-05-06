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  3. 06 Mayıs 2017 15:20

Kırıkkalede tren vagonu devrildi: 1 ölü

Kırıkkale'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait ilaçlama treninde vagon devrildi.

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İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
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Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
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Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı
Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı
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Terörden temizlenen yaylada piknik keyfi
Terörden temizlenen yaylada piknik keyfi
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Kamyonun açık unutulan arka kapağı 2 kişiyi hastanelik etti
Kamyonun açık unutulan arka kapağı 2 kişiyi hastanelik etti
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Porno yıldızına köpek balığının saldırdığı an kamerada