  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi

Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi

Güncelleme:

İstanbul’da yaşayan 29 yaşındaki bir genç 2 çürük dişi için 3 ay önce doktora gitti. Ancak kırık dişi yüzünden dil kanserine yakalandığını hastanede öğrendi...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'de bulunan 5 bin 500 yıllık tarih ortaya çıktı
Karadeniz Gazını dağıtacak 2'nci hazne de denize indi
Tekirdağ’da gölet kuruma noktasına geldi
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, itirafı mide bulandırdı
İstanbul'da silahlı saldırı kamerada!
Veliler sınıfı bastı, ortalık karıştı!
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor
Bakan Soylu, kırsaldan temizlenen terör örgütlerini açıkladı
Meral Akşener taburcu edildi