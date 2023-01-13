Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 13:30 Güncelleme: 13 Ocak 2023 Cuma 13:30 İstanbul’da yaşayan 29 yaşındaki bir genç 2 çürük dişi için 3 ay önce doktora gitti. Ancak kırık dişi yüzünden dil kanserine yakalandığını hastanede öğrendi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c132ceefdf0d5a4c74c0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de bulunan 5 bin 500 yıllık tarih ortaya çıktı Karadeniz Gazını dağıtacak 2'nci hazne de denize indi Tekirdağ’da gölet kuruma noktasına geldi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, itirafı mide bulandırdı İstanbul'da silahlı saldırı kamerada! Veliler sınıfı bastı, ortalık karıştı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor Bakan Soylu, kırsaldan temizlenen terör örgütlerini açıkladı Meral Akşener taburcu edildi