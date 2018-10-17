Kırım’daki okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı
17 Ekim 2018 23:45
Kırım’daki okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı
Kırım’ın Kerç kentinde bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıkarken, saldırı sebebiyle Sivastopol ve Moskova’da yas ilan edildi. Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Kerç kentindeki bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenciler tarafından çekilen ve saldırıdan sonra sosyal medyada paylaşılan görüntüler saldırının şiddetini bir kez...